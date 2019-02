Die Zahl der Berufspendler in Deutschland ist 2018 auf mehr als 3,3 Millionen gestiegen.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich damit die Anzahl der Beschäftigten, deren Arbeitsort nicht im gleichen Bundesland wie ihr Wohnort liegt, um rund 1,2 Millionen erhöht. Die Zahlen gehen aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit auf Anfrage der Linksfraktion hervor. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken, Zimmermann, wies in der Passauer Neuen Presse darauf hin, dass mit erhöhter Mobilität auch erhöhter Stress einherginge. Dies könne zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.



Laut der Statistik pendeln wesentlich mehr Beschäftigte von Ostdeutschland in den Westen als umgekehrt. Zimmermann sagte, dass dies immer noch Ausdruck der Flucht vor Arbeitslosigkeit und Niedriglöhnen in den neuen Bundesländern sei.