Die Zahl der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst in Deutschland ist erneut gestiegen.

Zum Stichtag am 30. Juni 2020 arbeiteten in diesem Bereich rund fünf Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete das einen Zuwachs um 1,7 Prozent. Rund elf Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten damit im Staatsdienst.



Vor allem die Zahl der Polizisten sowie der Beschäftigten in Kitas nahm zu, um 2,1 beziehungsweise 4,4 Prozent innerhalb eines Jahres.

