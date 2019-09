Die Zahl der Geburten in Deutschland ist im vergangenen Jahr gestiegen.

Insgesamt kamen 787.500 Babys zur Welt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren rund 2.600 Neugeborene oder 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau blieb bei 1,57 Kindern.



Die Mütter von fast 43.000 geborenen Babys waren 40 Jahre oder älter. Die Geburtenhäufigkeit in dieser Altersgruppe liegt derzeit bei 88 Kindern je 1.000 Frauen. Das ist fast vier Mal so viel wie im Jahr 1990.