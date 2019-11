Die Zahl der Studentinnen und Studenten an deutschen Hochschulen hat einen neuen Höchststand erreicht.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte, sind im laufenden Wintersemester 2,9 Millionen Menschen eingeschrieben. Das sei ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Zehnjahresvergleich gebe es ein Plus von rund 37 Prozent. Allerdings sei die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger zum zweiten Mal in Folge leicht gesunken.



Die meisten Menschen sind den Angaben zufolge an Universitäten sowie Pädagogischen und Theologischen Hochschulen eingeschrieben. Mehr als ein Drittel lernt an Fachhochschulen.