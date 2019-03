Die Zahl der Frauen, die in Deutschland ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten, steigt.

In der Altersgruppe bis 54 Jahre reichte fast drei Viertel von ihnen der eigene Verdienst zum Leben. Das war ein Plus von sieben Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2007. In der nächstälteren Gruppe fiel der Anstieg sogar noch deutlicher aus. Hier können inzwischen 57 Prozent der Frauen ihren Unterhalt mit eigener Erwerbstätigkeit bestreiten. 2007 waren es nur 36 Prozent.