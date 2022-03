Wohnimmobilien verteuern sich erneut. (imago images /SKATA)

Wie das Statistisches Bundesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, verteuerten sich Wohnimmobilien im Vergleich zu 2020 um 11 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte das Plus 7,8 Prozent betragen. Immobilienkäufer müssten sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen mittlerweile mehr zahlen, hieß es. Niedrige Zinsen und knapper Wohnraum trieben den Immobilienmarkt seit langem an.

