Wegen der Corona-Krise sind in den deutschen Industriebetrieben deutlich weniger Mitarbeiter beschäftigt als vor der Pandemie.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, gab es Ende Januar rund 5,4 Millionen Menschen in den Betrieben mit mindestens 50 Beschäftigten. Das seien knapp 2,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Rückgang betrifft fast alle Branchen des Verarbeitenden Gewerbes. Bei den Herstellern von Metallerzeugnissen etwa gab es ein Minus von 5,0 Prozent, bei den Maschinenbauern von 4,8 Prozent und in der Fahrzeugindustrie von 3,8 Prozent.



Kurzarbeitende zählen dabei als Beschäftigte, weshalb sich Veränderungen in dem Bereich nicht in den Beschäftigungszahlen niederschlagen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.