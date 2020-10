Die Strafgerichte in Deutschland haben im vergangenen Jahr 2,3 Prozent mehr Menschen verurteilt als im Vorjahr.

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Demnach handelt es sich seit Jahren erstmals wieder um einen Anstieg. Insgesamt wurden rund 729.000 Personen rechtskräftig verurteilt. Bei weiteren rund 163.000 Personen endete das Strafverfahren im Jahr 2019 mit einem Freispruch oder einer Verfahrenseinstellung.



Knapp 78 Prozent der Verurteilten erhielten eine Geldstrafe. In gut 14 Prozent der Fälle wurde eine Freiheitsstrafe verhängt. Hinzu kamen Sanktionen aus dem Jugendstrafrecht wie Jugendarrest oder Erziehungsmaßnahmen. In rund 40 Prozent der Verurteilungen ging es um Eigentums- und Vermögensdelikte wie Diebstahl und Betrug.

