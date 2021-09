Rund sieben Millionen Erwerbstätige arbeiten in Deutschland in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, also zum Beispiel in geringer Teilzeit oder befristet.

Das sind gut 21 Prozent der insgesamt 33,4 Millionen abhängig Beschäftigten, wie aus einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vorliegt. Basis ist der Mikrozensus von 2020.



Zu den atypischen Beschäftigungsverhältnissen werden Leiharbeit beziehungsweise Zeitarbeit, Minijobs, Teilzeitbeschäftigung unter 20 Wochenstunden sowie befristete Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Die Sonderauswertung hatte die Linksfraktion im Bundestag in Auftrag gegeben.



Deren Vorsitzender Bartsch forderte einen Rechtsanspruch auf eine Vollzeitstelle und die Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen in Arbeitsverträgen. Außerdem müssten Leiharbeiter als Flexibilitätszulage zehn Prozent mehr Geld bekommen als Festangestellte.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.