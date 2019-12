85 Prozent aller Seniorenhaushalte in Deutschland hatten im vergangenen Jahr keinen stufenlosen Zugang.

Dies teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Besonders groß sei der Anteil in Altbauten gewesen, dort seien insgesamt nur fünf Prozent stufenlos.



Nur zwei Prozent aller Haushalte waren komplett barrierefrei. Das heißt, sie boten genügend Raum in Küche und Bad, hatten breite Türen und Flure und keine Stufen und Schwellen.



Die Angaben der Behörde beruhen auf Selbsteinschätzungen der Haushalte.