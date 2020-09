In Deutschland sind Menschen ab einem Alter von 65 Jahren zunehmend von Altersarmut bedroht.

Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Demnach ist der Anteil der über 64-Jährigen, die gemessen am mittleren Einkommen bundesweit armutsgefährdet sind, auf 15,7 Prozent gestiegen. Das waren 4,7 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2005. In keiner anderen Altersgruppe sei der Anstieg so groß, hieß es.



Mit einem Plus von mehr als sieben Prozentpunkten hat sich die Armutsgefährdungsquote in Berlin und in Nordrhein-Westfalen besonders stark erhöht.



Eine Person gilt als armutsgefährdet, wenn sie weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung hat.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.