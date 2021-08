In Deutschland sind die Ausgaben des Staates für Asylbewerber erneut zurückgegangen.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, zahlten die Behörden im vergangenen Jahr insgesamt 4,2 Milliarden an Hilfsleistungen. Das waren rund 4,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Ausgaben gehen bereits seit 2016 zurück. Gut drei Viertel der Ausgaben wurden für Regelleistungen erbracht, wie etwa Hilfe zum Lebensunterhalt. Darüber hinaus entfiel ein Großteil der Gelder auf Bedarfsleistungen etwa bei Krankheit oder Schwangerschaft.



Den Bruttoausgaben standen auch Einnahmen gegenüber - zum Beispiel Rückzahlungen gewährter Hilfen. Im vergangenen Jahr kamen so rund 141 Millionen Euro zurück in die Staatskasse.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.