Der Bevölkerungszuwachs durch Zuwanderung in Deutschland ist im vergangenen Jahr geringer ausgefallen als in den Jahren davor.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren es 400.000 Menschen mehr. Demnach zogen rund 1,6 Millionen Menschen nach Deutschland. Dem standen lediglich rund 1,2 Millionen Auswanderungen gegenüber. In den vergangenen Jahren war die sogenannte Nettozuwanderung teils deutlich höher. Im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise lag sie bei 1,1 Millionen.



Mehr als die Hälfte der Zuwanderer kam im vergangenen Jahr aus den anderen 27 EU-Staaten, vor allem aus Rumänien, Bulgarien und Kroatien. Aus Asien kamen rund 118.000 Menschen, aus den Nicht-EU-Staaten 85.000 und aus Afrika rund 34.000.



Insgesamt leben in Deutschland derzeit rund 83 Millionen Menschen.