Die Löhne in Deutschland sind im zweiten Quartal so stark gestiegen wie seit 2007 nicht mehr.

Dennoch haben die Beschäftigten unterm Strich noch nicht wieder so viel verdient wie vor der Corona-Krise, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Nominallöhne - also die Bruttomonatsverdienste samt Sonderzahlungen - lagen demnach zwischen April und Juni um 5,5 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Da die Verbraucherpreise zugleich um 2,4 Prozent gestiegen seien, ergebe dies ein reales Plus von rund 3 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.