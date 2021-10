Deutschland ist beim Einsatz erneuerbarer Energien nur unteres europäisches Mittelmaß.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, betrug der Anteil erneuerbarer Energieträger im Jahr 2019 gut 17 Prozent. Damit lag Deutschland auf Rang 16 unter den 27 EU-Mitgliedsstaaten. Deutlich höhere Quoten wurden vor allem in Nordeuropa erzielt. So lag der Anteil in Schweden bei mehr als 56 Prozent, in Finnland und Lettland bei mehr als 40 Prozent. Insgesamt stieg die Nutzung erneuerbarer Energien in den vergangenen Jahren in allen Staaten der Europäischen Union. Betrug sie im Jahr 2009 im Schnitt knapp 14 Prozent, waren es zehn Jahre später fast 20 Prozent.



Ziel der EU-Kommission ist es, den Anteil erneuerbarer Energien in der Union bis zum Jahr 2030 auf 40 Prozent zu steigern.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.