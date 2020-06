Die Bevölkerung Deutschlands ist im vergangenen Jahr auf einen Höchstwert gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lebten im Jahr 2019 in der Bundesrepublik 83,2 Millionen Menschen. Das ist eine Zunahme von 147.000 oder 0,2 Prozent. Sie kam dadurch zustande, dass rund 300.000 Menschen mehr zu- als abwanderten. Am stärksten stieg die Bevölkerungszahl prozentual in Berlin, Bayern, Brandenburg und Hessen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen sowie dem Saarland ging die Bevölkerungszahl zurück.



Seit 2011 ist die Gesamtbevölkerung in Deutschland kontinuierlich gewachsen. 2015 hatte es durch die Flüchtlingskrise einen Rekordzuwachs von 1,2 Prozent gegeben. 2019 wurde dann wieder das Niveau von 2012 erreicht.