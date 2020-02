Die deutsche Exportwirtschaft ist im vergangenen Jahr nur gering gewachsen.

Zwar stiegen die Ausfuhren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden auf einen Rekordwert von 1,327 Billionen Euro. Doch war dies nur ein Zuwachs von 0,8 Prozent. In den Jahren 2018 und 2017 hatte es noch ein Plus von 3 Prozent beziehungsweise 6,2 Prozent gegeben.



Den Angaben zufolge belastete im vergangenen Jahr insbesondere der Handelskonflikt zwischen den USA und China die globale Konjunktur und bremste das Wirtschaftswachstum Chinas. Darunter hatte Deutschland als große Exportnation besonders zu leiden.