Frauen sind beim wissenschaftlichen Personal an Hochschulen weiter in der Minderheit.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, betrug der Frauenanteil bei dieser Berufsgruppe Ende vergangenen Jahres 39 Prozent. Damit habe sich seit 2016 keine Veränderung ergeben. Innerhalb der Professorenschaft lag der weibliche Anteil sogar nur bei 25 Prozent. Eine Mehrheit an Frauen gab es dagegen im nichtwissenschaftlichen Bereich, dort waren es 70 Prozent. Für den gesamten Hochschulbereich ergibt sich ein Frauen-Anteil von 53 Prozent.



Insgesamt waren rund 400.000 Menschen als wissenschaftliches Personal an deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken beschäftigt.