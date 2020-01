Immer mehr Rentner und Rentnerinnen in Deutschland sind von Armut bedroht.

Dies geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die mehreren Medien vorliegen. Demnach stieg der Anteil der von Armut bedrohten Senioren von 14 Prozent im Jahr 2010 auf 18,7 Prozent in 2018. Insgesamt waren 2018 3,2 Millionen Menschen von Armut bedroht. Als armutsgefährdet gilt, wer als Alleinstehender über ein Einkommen von höchstens 13.628 Euro im Jahr verfügt.



Der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sagte der ARD, die Altersarmut werde in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch deutlich zunehmen, weil immer mehr Menschen zu geringen Löhnen oder in Teilzeit arbeiteten oder unterbrochene Erwerbsbiografien hätten.