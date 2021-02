In Deutschland werden derzeit vor allem Mehrfamilienhäuser gebaut.

Von insgesamt 288.000 Wohnungen, die im vergangenen Jahr genehmigt wurden, sollen 169.000 in Mehrfamilienhäusern entstehen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das entspricht einem Anteil von 59 Prozent. Der Trend zu Ein- und Zweifamilienhäusern ist demnach bereits seit geraumer Zeit rückläufig. Seit 2005 sank der Anteil der Wohnungen in diesen Häusern zugunsten von Unterkünften in Mehrfamilienhäusern. Im Jahr 2015 waren erstmals seit 1997 wieder mehr Wohnungen in Mehrfamilien- als in Ein- und Zweifamilienhäusern enstanden.



Die Grünen und die Linke hatten sich kürzlich dafür ausgesprochen, wegen der Wohnungsnot in Deutschland sowie aus ökologischen und raumplanerischen Gründen den Bau von Einfamilienhäusern zu reduzieren. Dies war vor allem bei der CDU auf Kritik gestoßen.

