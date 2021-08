Die Inflation in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit fast 28 Jahren gestiegen.

Laut der Schätzung des Statistischen Bundesamts waren die Waren und Dienstleistungen im August durchschnittlich 3,9 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Einen stärkeren Preisauftrieb gab es zuletzt in der Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung, und zwar im Dezember 1993 mit damals 4,3 Prozent. Das Bundesamt erklärte weiterhin, in den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate Richtung fünf Prozent anziehen und erst 2022 wieder merklich nachgeben.



Ursache für die Steigerung sei unter anderem das Ende der coronabedingten Senkung der Mehrwertsteuersätze. Ökonomen verweisen zudem auf die anhaltend ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und Ptobleme bei den internationalen Lieferketten, beispielsweise für in der Bauwirtschaft benötigte Waren.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.