Das geht aus den Ergebnisses des Mikrozensus 2024 hervor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Statistik zufolge arbeiten die erwerbstätigen Rentner meist bis zu 20 Stunden pro Woche und sind größtenteils abhängig beschäftigt.
Die Bundesregierung will zum Jahreswechsel die sogenannte Aktivrente einführen. Für Arbeitnehmer über der Rentenaltersgrenze soll ein Verdienst bis 2000 Euro monatlich steuerfrei bleiben. Die Koalition sieht dies als eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel.
