Rund jeder fünfte Bürger in Deutschland ist 65 Jahre alt oder älter.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lebten Ende des vergangenen Jahres etwa 17,7 Millionen Menschen ab 65 Jahren in Deutschland. Damit erhöhte sich ihre Zahl innerhalb der letzten 20 Jahre um fast 37 Prozent, im Jahr 1997 waren es noch 13 Millionen. Den höchsten Anstieg gab es in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.