In Deutschland ist im vergangenen Jahr jedes dritte Kind unter sechs Jahren ganztägig betreut worden.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lag die Quote bei 34 Prozent und damit deutlich höher als noch zehn Jahr zuvor. Damals hatte nur gut jedes fünfte Kind eine Ganztagsbetreuung besucht.



Insgesamt wurden im vergangenen Jahr täglich knapp 1,6 Millionen Kinder mehr als sieben Stunden durchgehend betreut. Stichtag war der 1. März 2020, also vor Beginn der coronabedingten Schließungen von Betreuungseinrichtungen. Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern: Die höchste Quote an ganztagsbetreuten Kindern verzeichnet Thüringen mit 73 Prozent; am niedrigsten ist sie in Baden-Württemberg mit nur 18 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.