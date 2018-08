Die Jugendämter in Deutschland haben im vergangenen Jahr mehr als 61.000 Kinder und Jugendliche aus ihren Familien genommen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, war ein Drittel der Betroffenen unter 14 Jahre alt. Die Jugendämter sind verpflichtet, die Minderjährigen bei drohenden Gefahren, Gewalt oder Vernachlässigung aus ihren Familien zu holen und in einem Heim oder bei Pflegeeltern unterzubringen. Den Angaben zufolge konnten die Maßnahmen in jedem zweiten Fall nach spätestens zwei Wochen wieder beendet werden. Das Bundesamt betonte, die aktuellen Zahlen seien nur eingeschränkt mit denen aus früheren Jahren vergleichbar. Grund sei eine Gesetzesänderung, nach der auch die unbegleitet eingereisten minderjährigen Flüchtlinge mitgezählt würden.



Etwa ein Drittel aller Betroffenen (rund 20.000) waren Kinder. Bei ihnen war in 49 Prozent der Fälle Überforderung der Eltern der Grund für die Inobhutnahme, der Schutz vor Vernachlässigung in 21 Prozent und der Schutz vor Misshandlung in weiteren 14 Prozent.



Zwei Drittel oder rund 41.000 waren Jugendliche. 51 Prozent von ihnen wurden nach Angaben der Statistiker wegen einer unbegleiteten Einreise in Obhut genommen, Überforderung der Eltern war in 18 Prozent der Fälle der Grund, in acht Prozent waren es allgemeine Beziehungsprobleme.