In Deutschland war 2019 jeder vierte Todesfall auf die Folgen einer Krebserkrankung zurückzuführen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anlässlich des morgigen Weltkrebstages mitteilte, starben in dem Jahr rund 231.000 Menschen an Krebs. Das ist im Vergleich zu 1999 ein Anstieg um zehn Prozent. Betroffen sind alle Altergruppen. In der Gruppe der 45- bis 65-Jährigen waren die Folgen einer Krebserkrankung die häufigste Todesursache. Männer starben vor allem an Lungen- und Bonchialkrebs, Frauen an Brustkrebs.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.