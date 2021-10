Berufskraftfahrerinnen und -fahrer verdienen nur unterdurchschnittlich.

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Demnach bekamen die Beschäftigten - dazu gehören neben Lkw- auch Bus- und Kurierfahrer*innen - im Jahr 2020 in Vollzeit im Schnitt 14,21 Euro pro Stunde. In der Wirtschaft insgesamt lag der durchschnittliche Stundenverdienst für Fachkräfte bei 19,97 Euro brutto, für Angelernte bei 16,02 Euro. Im Monat erhielten die Berufskraftfahrerinnen- und -fahrer im Schnitt 2.623 Euro brutto. Beschäftigte mit vergleichbarer Ausbildung und Berufserfahrung verdienten dem Amt zufolge 3.286 Euro, angelernte Kräfte 2.313 Euro brutto monatlich.



In der Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren 2020 in Deutschland 937.000 Fachkräfte im Bereich Fahrzeugführung im Straßenverkehr erfasst. Das sind etwa ein Prozent weniger als im Vorjahr. Viele werden in den kommenden Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden, da ein Drittel von ihnen 2020 mindestens 55 Jahre alt war. Die Zahl der Einsteigerinnen und Einsteiger unter 25 Jahren war dagegen 33.400 vergleichsweise gering. Laut dem Bundesamt sind 94 Prozent der Beschäftigten männlich.

