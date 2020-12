Österreich ist weiterhin das beliebteste Ziel der im Ausland studierenden Deutschen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stand das Land im Jahr 2018 zum elften Mal in Folge an der Spitze der Staaten für ein Auslandsstudium.

Demnach studierten rund 29.000 Deutsche an österreichischen Hochschulen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Niederlande und Großbritannien. Knapp die Hälfte der Auslandsstudierenden war in diesen drei Ländern immatrikuliert.

