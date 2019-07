Arbeitnehmer in Ostdeutschland erhalten knapp 400 Euro weniger Urlaubsgeld als Tarifbeschäftigte im Westen.

Wie das Statistische Bundesamt im Wiesbaden mitteilte, zahlen Arbeitgeber im Westen durchschnittlich 1.317 Euro brutto, im Osten sind es 927 Euro. Auch gibt es je nach Branche erhebliche Unterschiede. So ist das Urlaubsgeld im Maschinenbau und in der Automobilindustrie überdurchschnittlich hoch. Hier haben die Mitarbeiter auch Anspruch auf Sonderzahlungen. Äußerst gering ist dagegen das Urlaubsgeld in der Zeitarbeit sowie im Kohlebergbau. Insgesamt bekommt in Deutschland ohnehin nur jeder zweite Arbeitnehmer Urlaubsgeld.