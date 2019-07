Die Staatsverschuldung ist im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent zurückgegangen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden sind Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen mit insgesamt 1,9 Billionen Euro verschuldet. Einbezogen seien auch alle Sonderhaushalte. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr betrug demnach gut 52 Milliarden.



Für etwas mehr als die Hälfte des Schuldenabbaus war der Bund verantwortlich. Prozentual war der Rückgang aber bei den Sozialversicherungen und den Gemeinden am deutlichsten. Unter den Bundesländern ergibt sich ein gemischtes Bild. Insgesamt nahm auch auf Landesebene die Verschuldung ab, nicht aber in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. In den beiden letztgenannten Ländern habe dies im wesentlichen an Krediten im Zusammenhang mit dem Verkauf der HSH Nordbank gelegen, erklärte das Bundesamt.



Umgelegt auf die Zahl der Einwohner ergibt sich für alle öffentlichen Haushalte zusammen eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 23.000 Euro.