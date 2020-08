Die Coronapandemie hat zu einem beispiellosen Einbruch der deutschen Wirtschaft geführt - auch wenn der Rückgang des Bruttosozialprodukts weniger stark ausgefallen ist als befürchtet. Die Steuereinahmen brachen ebenfalls deutlich ein. Doch trotz der negativen Zahlen hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft aufgehellt.

Im März und im April standen große Teile der deutschen Wirtschaft faktisch still. Ähnlich verhielt es sich in vielen anderen großen Volkswirtschaften, was auch den Außenhandel belastete. Wie einschneidend die Folgen der Coronapandemie waren, lässt sich an den Zahlen ablesen, die das Statistische Bundesamt vorgelegt hat. Demnach sank das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal - also in den Monaten April, Mai und Juni - um 9,7 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal dieses Jahres. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen Berechnungen 1970.



Allerdings war der Rückgang weniger stark als zwischenzeitlich befüchtet. In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde noch von einem Minus von 10,1 Prozent ausgegangen. Experten rechnen für das zweite Halbjahr mit einer deutlichen Konjunkturerholung. Dennoch erwartet die Bundesregierung für das Gesamtjahr die schwerste Rezession der Nachkriegszeit. Sie ging zuletzt von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 6,3 Prozent aus.

Steuereinnahmen eingebrochen

Die Corona-Krise riss auch ein tiefes Loch in die öffentlichen Kassen. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen gaben im ersten Halbjahr 51,6 Milliarden Euro mehr aus als sie einnahmen, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit bei 3,2 Prozent. Zuletzt hatte es 2011 ein Minus in einer ersten Jahreshälfte gegeben.



Zugleich erhöhten sich die Ausgaben des Staates um 9,3 Prozent. Ein Grund dafür sind die Milliardenhilfen für die angeschlagene Wirtschaft. Insbesondere Soforthilfen und die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge für Kurzarbeit machten sich bemerkbar.

Stimmung in der Wirtschaft bessert sich

Das Ifo-Institut sieht inzwischen aber wieder mehr Schwung in der Wirtschaft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für August kletterte auf 92,6 Zähler. Das sind 2,2 Punkte mehr als im Juli. Es ist bereits der vierte Anstieg in Folge. Ifo-Präsident Fuest sagte in München, die deutsche Wirtschaft sei auf Erholungskurs. Die Unternehmen bewerteten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Aussicht für das nächste halbe Jahr besser.



Für den Ifo-Index werden jeden Monat etwa 9.000 Unternehmen befragt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 25.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 20.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern (Stand: 14.08.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 16.08.)

+ Party und Feiern: Wie es um Diskotheken und Clubs in der Coronakrise steht (Stand: 19.8.)

Ansteckung und Übertragung

+ Kinder und das Coronavirus: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung steht (Stand: 22.08.)

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 20.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ Superspreader-Events": "Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.