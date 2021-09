In Deutschland steigt die Zahl der Rentner in den nächsten Jahren deutlich an.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wird sich die Zahl der Personen im Alter ab 67 Jahren zwischen 2020 und 2035 von 16 Millionen auf voraussichtlich 20 Millionen erhöhen. Gleichzeitig wird sich der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung verringern. Im Jahr 2035 kommen nach Angaben des Statistikamtes rechnerisch etwa 43 Rentner auf 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter. 2020 waren es 31.



Durch eine vermehrte Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland könnte die Entwicklung kompensiert werden, heißt es weiter. Bis 2035 müssten jährlich rund 480.000 Menschen einwandern.

