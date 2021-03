Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland sinkt.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden im vergangenen Jahr rund 100.000 Abtreibungen gemeldet. Verglichen mit 2019 war das ein Rückgang um knapp ein Prozent. Zehn Jahre zuvor gab es noch rund zehn Prozent Abbrüche mehr. Überdurchschnittlich stark sanken die Zahlen bei jüngeren Altersgruppen: Bei den 15- bis 17-Jährigen etwa um rund zwei Drittel. Dazu trug laut Statistischem Bundesamt auch die demografische Entwicklung bei. So gibt es inzwischen weniger Frauen in diesem Alter als vor zehn Jahren.



Fast alle Abbrüche wurden 2020 nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Seit 1995 bleibt ein Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen straffrei, wenn die Frau sich zuvor beraten lässt.

