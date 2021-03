Der Ökonom Andreas Peichl vom Wirtschaftsforschungsinstitut ifo hat die Rücknahme der Oster-Ruhetage begrüßt und eine nachhaltige Öffnungsstrategie gefordert.

Peichl sagte im Deutschlandfunk, das Konzept eines "Ruhetages" gebe es nicht, daher sei der Wirtschaft auch nicht klar gewesen, wie sie mit diesem Begriff umgehen solle. Arbeitsrechtliche Konsequenzen seien unklar gewesen, zudem könne man nicht einfach so einen zusätzlichen Feiertag einführen.



Der Wirtschaftswissenschaftler forderte, jetzt eine nachhaltige Öffnungsstrategie umzusetzen. Dazu sei es vor allem nötig, konsequenter zu testen und weitere Fortschritte beim Impfen zu machen. Die Politik müsse sicherstellen, dass in Kitas, Schulen und Betrieben vermehrt getestet werde.

Geschicktes Testen bringt gleichen Effekt wie Lockdown

Es gehe nicht darum, alle Arten von Kontakten einzuschränken, sondern Risikokontakte zu vermeiden, so Peichl. Man müsse verhindern, dass jemand, der mit dem Corona-Virus infiziert sei, einen Gesunden anstecken. Das könne man durch geschicktes Testen genausogut erreichen wie durch einen Lockdown. Wenn man alle Menschen zweimal pro Woche testen würde, hätte dies den gleichen Effekt wie der seit Dezember geltende Lockdown.



Der Wirtschaftswissenschaftler kritisierte, dass man die Zeit seit Jahresbeginn nicht genutzt habe, um eine entsprechende Test-Strategie umzusetzen. Es sei zudem problematisch, dass das nächste Treffen zwischen Bund und Ländern jetzt erst für den 12. April angesetzt sei. Er hoffe, dass vorher weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht würden.

Industrie als Wachstumstreiber

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland stufte Peichl trotz der Pandemie-Folgen insgesamt als recht positiv ein. Sollten beispielsweise Gaststätten und Restaurants erst im Juli wieder öffnen können, werde man die Wachstumsprognose wohl um bis zu 0,4 Prozent nach unten korrigieren müssen. Wachstumstreiber in Deutschland sei aber momentan die Industrie. Diese profitiere davon, dass es in Asien und den USA wirtschaftlich wieder aufwärts gehe.



Das gesamte Interview mit Andreas Peichl können Sie hier nachhören.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.