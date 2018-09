Es geht hier um Salami-Taktik, und zwar auf allen Seiten. Das trifft auf die jeweiligen Bundesministerien zu, aber vor allem auch auf die Automobilindustrie. Die gibt sich nach außen zugeknöpft und meldet sich nur scheibchenweise in ausgewählten Medien zu Wort. Da ist dann von teilweiser Finanzierung von technischen Nachrüstungen zu lesen oder Gutscheinlösungen, die es von deutschen Herstellern für geplagte Dieselfahrer geben soll. Im Kern favorisiert man aber Umtauschprämien, was nichts anderes heißt, dass man Kunden ein neues Auto verkaufen möchte – und den alten Stinke-Diesel gnädigerweise in Zahlung nimmt.

Scheuer schlingert

Der zuständige Verkehrsminister, CSU-Mann Andreas Scheuer, präsentiert sich in diesen Tagen mit einem wirklich bemerkenswerten Schlingerkurs. Erst nimmt er technische Nachrüstungen in ein Konzept aus seinem Ministerium auf, um dann öffentlich zu sagen, dass er eigentlich so rein gar nicht davon hält. Zum Glück möchte man sagen, sitzt der Verkehrsminister nicht am Steuer eines Wagens, es würde vermutlich nicht gut ausgehen.

Vieles deutet darauf hin, dass es am Ende darauf hinaus laufen könnte, dass es zwar auf dem Papier Nachrüstlösungen gibt. Diese könnten aber so unattraktiv gestaltet werden, dass sie nur von wenigen Verbrauchern auch eingesetzt werden. In der Jägersprache nennt man das Vergrämungstaktik.

Zentral in der Frage, ob Nachrüstungen für viele oder nur wenige Dieselfahrer attraktiv werden, ist die Garantie für nachträglich eingebaute Teile. Vieles deutet darauf hin, dass die Hersteller sie nicht übernehmen wollen. Das birgt für Verbraucher schwer kalkulierbare Risiken. Niemand will Gefahr laufen, dass der Motor durch den Eingriff Schaden nimmt und der Hersteller sich nicht mehr zuständig sieht.

Drei Jahre und keine Lösung in Sicht

Vor fast genau drei Jahren ist der Diesel-Betrug von Volkswagen in den USA aufgeflogen. Seitdem müht sich die Bundesregierung – mal mehr, mal weniger motiviert – um eine Lösung. Kurz vor der Bundestagswahl wurde mit großem Getöse zum Dieselgipfel von Regierung und Herstellern ins Kanzleramt geladen. Vieles von dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, hätte man auch damals schon umsetzen können – inklusive technischer Nachrüstungen. Doch alle Beteiligten dachten wohl damals, dass man so davon kommt und dass es ein bisschen weiße Salbe in Form des Fonds Saubere Luft, zu dem die Auto-Industrie den überschaubaren Betrag von 250 Millionen Euro beigetragen hat, schon irgendwie tut. Doch mit diesem Selbstbetrug ist spätestens seit dem eindeutigen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts pro Fahrverbote Schluss. Seitdem hagelt es ähnliche Entscheidungen, zuletzt in der Wirtschafts- und Pendlermetropole Frankfurt am Main. Nein, man kommt nicht einfach so davon, in bis zu 15 deutschen Städten könnte es schon ab dem kommenden Jahr Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge geben, die dann vor allem die privaten Fahrer treffen.

Heute gab es im Kanzleramt noch keine endgültige Einigung. Über das Wochenende werden die Telefondrähte zwischen den Ministerien, aber auch zwischen Verkehrsministerium und Autoherstellern noch einmal kräftig glühen. Am Montagabend beim Koalitionsausschuss ist es endlich Zeit für eine ehrliche Lösung im Sinne des Verbrauchers. Salami-Taktik gab es wahrlich schon genug.