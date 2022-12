Die Statue von Dirk Nowitzki vor dem American Airlines Center in Dallas (dpa/ AP / Emil T. Lippe)

Die Statue an dem zur Arena führenden Nowitzki Way zeigt den Deutschen bei seinem typischen "One Leg Fadeaway". Dabei sprang Nowitzki zurück, hielt mit einem Bein das Gleichgewicht und warf aus dieser Bewegung heraus.

Der heute 44-Jährige hatte seine gesamte NBA-Karriere bei den Dallas Mavericks verbracht. 2011 wurde er mit ihnen Meister. 2019 beendete Nowitzki nach 21 Jahren bei den Mavericks seine aktive Zeit als Basketballspieler.

Sein Trikot hängt unter dem Dach der Arena, die legendäre Rückennummer 41 wird in Dallas nicht mehr vergeben. Zuletzt wurde der gebürtige Würzburger für die Aufnahme in die Hall of Fame des Basketballs nominiert, die Ehrung erfolgt im August 2023 in Springfield/Massachusetts.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.