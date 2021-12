Die "Säule der Schande"-Statue, ein Denkmal für die Gefallenen des Tiananmen-Massakers von 1989, wird von der Universität Hongkong entfernt. (dpa/Lam Chun Tung)

Die Hong Kong University hat in der Nacht eine Statue zum Gedenken an die Opfer der gewaltsamen Niederschlagung der Tiananmen-Proteste in Peking 1989 abbauen lassen. Wachleute hinderten Medienvertreter daran, sich der Statue zu nähern und versuchten, sie am Filmen zu hindern. Den Reportern gelang es aber dennoch, Aufnahmen zu machen. Die Universität hatte die Entfernung der Statue wegen rechtlicher Bedenken bereits im Oktober angekündigt.

Demokratie-Aktivisten verurteilten das Vorgehen der Universität. Ein Zeitzeuge der Tiananmen-Proteste sprach von einer "Niederträchtigkeit".

Diese Nachricht wurde am 23.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.