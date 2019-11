Der brasilianische Bergbaukonzern Vale hat nach Angaben einer Regierungsbehörde vor dem Staudamm-Bruch im Januar Mängel an dem Bauwerk verschwiegen.

Demnach soll die Bausubstanz beeinträchtigt gewesen sein. Wie ein Sprecher der Behörde für Bodenschätze in Rio de Janeiro mitteilte, war es durch das wissentliche Verschweigen nicht möglich, Vorkehrungen zu treffen, die das Unglück hätten verhindern können. Nach dem Dammbruch in einem Vale-Bergwerk in Brumadinho Ende Januar hatte eine Schlammlawine zahlreiche Siedlungen in der Umgebung zerstört. Mehr als 270 Menschen starben oder gelten seither als vermisst. Die Katastrophe war eine der schwersten in der Geschichte Brasiliens.