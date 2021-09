Im Zivilprozess gegen den TÜV Süd wegen eines Staudammbruchs in der brasilianischen Gemeinde Brumadinho wird es keine gütliche Einigung geben.

Grund dafür ist, dass der TÜV Süd eine Verantwortung für das Unglück bestreitet. Das Landgericht München, vor dem der Prozess stattfindet, will am 1. Februar kommenden Jahres eine Entscheidung verkünden. Die Vorsitzende Richterin Henn gab dem TÜV und den Klägern bis dahin noch Gelegenheit, schriftlich Fragen zu beantworten.



Bei dem Staudammbruch in Brumadinho waren Anfang 2019 mindestens 270 Menschen ums Leben gekommen. Eine giftige Schlammlawine ergoss sich über den Ort und verursachte eine Naturkatastrophe in der Region. In dem Verfahren wird dem TÜV vorgeworfen, über eine Tochtergesellschaft den Damm überprüft und zertifiziert zu haben, obwohl er nicht ausreichend sicher gewesen sei.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.