Im Missbrauchsfalls von Staufen ist gegen einen der Täter doch noch Sicherungsverwahrung angeordnet worden.

Das entschied das Landgericht Freiburg in einem neuerlichen Prozess. Von dem Mann gehe eine Gefahr für die Allgemeinheit aus. Er habe eine verzerrte Wahrnehmung und sich im Vergleich zu anderen Tätern als eine Art "guten Onkel" gesehen, der das Kind auch finanziell gefördert habe. Der 35-Jährige aus Spanien war bereits 2018 wegen schwerer Vergewaltigung des zur Tatzeit neunjährigen Jungen und Körperverletzung zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Auf Sicherungsverwahrung wurde damals jedoch verzichtet. Dagegen ging die Staatsanwaltschaft in Revision und hatte vor dem Bundesgerichtshof Erfolg.



Die Verbrechen an dem Kind lösten im Januar 2018 bundesweit Entsetzen aus. Die Mutter und ihr Freund hatten das Kind über zwei Jahre anderen Männern aus dem In- und Ausland gegen Geld für schwere sexuelle Gewalttaten überlassen. Der 35-Jährige gehörte zu den Haupttätern. Er reiste zwischen September 2016 und August 2017 mehrfach nach Deutschland, um sich an den Jungen zu vergehen.



Sicherungsverwahrung verhängen Gerichte nicht als Strafe, sondern als präventive Maßnahme. Verurteilte können theoretisch unbegrenzt eingesperrt bleiben. Die Bedingungen müssen deutlich besser sein als im Strafvollzug, zudem muss es ein größeres Therapieangebot geben. Ob die Sicherungsverwahrung fortbesteht, prüft ein Gericht in regelmäßigen Abständen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.