Der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, fordert anlässlich des Staufener Missbrauchsfalls die Einführung der Vorratsdatenspeicherung. Eine Vorratsdatenspeicherung würde Telekommunikationsanbieter verpflichten, alle Verbindungsdaten längerfristig zu speichern. Allein im Jahr 2017 habe man über 8.000 Hinweisen auf Kinderpornografie nicht weiter nachgehen können, sagte Münch der "Berliner Zeitung".

Das Material stamme aus dem Internet. Dort werde es zum Teil in versteckten Foren, zum Teil aber auch öffentlich gehandelt und getauscht. In vielen Fällen sei der einzige Hinweis auf den Täter die IP-Adresse seines Computers. Doch den Ermittlern seien häufig die Hände gebunden, beklagte der BKA-Präsident.



Zwar hatten Union und SPD 2015 vereinbart, generell zehn Wochen lang speichern zu lassen, wer sich wann wo ins Netz einloggt und wer wann mit wem telefoniert. So lange sollten Sicherheitsbehörden im konkreten Verdachtsfall und mit richterlicher Genehmigung auf diese so genannten Metadaten zugreifen können. Allerdings wird das Gesetz praktisch nicht angewandt. Zunächst hatte der Europäische Gerichtshof im Dezember 2016 ein pauschales Daten-Sammeln im Fall der ausufernden Praktiken in Schweden und Großbritannien für unverhältnismäßig erklärt. Dann entschied das Oberverwaltungsgericht Münster, dass das EuGH-Urteil auch für Deutschland gelte.



Im Prozess um den jahrelangen Missbrauch eines Jungen im badischen Staufen wurden die Mutter und ihr Lebensgefährte gestern zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.