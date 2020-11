Vor dem Landgericht Freiburg hat eine neue Verhandlung gegen einen der Täter Missbrauchsfall von Staufen begonnen.

Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann aus Spanien. Er war im August 2018 wegen schweren sexuellen Missbrauchs in 14 Fällen, Vergewaltigung und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, im Anschluss an die Haft eine Sicherungsverwahrung zu prüfen. Dies sah das Urteil nicht vor. Dagegen ging die Staatsanwaltschaft in Revision und hatte vor dem Bundesgerichtshof Erfolg.



Der Missbrauchsfall hatte vor zwei Jahren bundesweit Entsetzen ausgelöst. Ein Junge war von seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten über Jahre im Netz zum Missbrauch angeboten worden. Sieben Männer sowie die Mutter des Jungen wurden zu teilweise langjährigen Haftstrafen verurteilt.

