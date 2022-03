Steag und Thyssenkrupp vereinbaren Wasserstofflieferung für "grünen" Stahl (Bernd Thissen/dpa)

Wie beide Unternehmen in Duisburg mitteilten, wurde eine entsprechende Absichtserklärung zum sogenannten "grünen" Stahl unterzeichnet. Am örtlichen Steag-Standort wird demnach eine Wasserelektrolyseanlage mit einer installierten Leistung von bis zu 520 Megawatt gebaut. Der erste Wasserstoff soll 2025 fließen.

Thyssenkrupp will den Wasserstoff dann in einer neuen Direktreduktionsanlage zur Eisenproduktion einsetzen. Die Chemikalie soll künftig in den Hochöfen anstelle von Koks genutzt werden, um dem Eisenerz den Sauerstoff zu entziehen. Thyssenkrupp kalkuliert mit Investitionskosten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.