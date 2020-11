Beträchtlich ist die Zahl derer, die von anderen Kontinenten kommen, in Europa studieren und bleiben. Nur wenige bewegen sich in die andere Richtung, von Europa etwa in Richtung Orient – so wie der 1976 in Heidelberg geborene Stefan Pohlit.

Pohlit studierte Komposition in der Schweiz, in Frankreich und Deutschland, er lernte arabisch, persisch und türkisch – und fand seinen Lebenssinn auf den Prinzeninseln vor Istanbul.

Enttäuscht vom Christentum wandte er sich dem Islam zu, noch vor seiner Übersiedlung in die Türkei. Hier lebte er elf Jahre, studierte die Sufi-Kultur und osmanische Hofmusik, und promovierte über den berühmten Qānūn-Virtuosen Julien Bernard Jalâl Ed-Dine Weiss.

Auf der Suche nach Möglichkeiten, Verstand und Seele bzw. Okzident und Orient wieder zu vereinen, entwickelte Stefan Pohlit eine harmonisch dissonante, mikrotonale Musik von eigenwilliger Schönheit. Vor zwei Jahren musste er die Türkei verlassen und lebt seitdem wieder in Deutschland.