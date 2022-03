Rede im Europäischen Parlament Stehende Ovationen für Selenskyj

Stehende Ovationen für Selenskyj: Der ukrainische Präsident hat in einer live übertragenen Rede im Europäischen Parlament eine gleichberechtigte Mitgliedschaft seines Landes in der EU gefordert. Derweil verstärkte das russische Militär seine Angriffe in der Ukraine, betroffen ist vor allem die zweitgrößte Stadt Charkiw.

01.03.2022