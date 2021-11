Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädieren SPD, FDP und Grüne für ein Ende der epidemischen Notlage. Die drastisch steigenden Zahlen sollen stattdessen mit Maßnahmen aus einem am 8. November vorgelegten Gesetzentwurf eingedämmt werden. Dieser sieht unter anderem die Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests, eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz und finanzielle Hilfen für Kliniken vor.

(picture alliance/dpa | Uwe Anspach)Was das Ende der epidemischen Lage bedeutet

Die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" soll am 25. November auslaufen, obwohl die Coronazahlen wieder deutlich steigen – wegen der Impfungen allerdings mit weniger dramatischen Folgen als im letzten Jahr.

Die geplanten Änderungen im Infektionsschutzgesetz tragen vor allem die Handschrift der FDP. Lockdown, Schulschließungen und Versammlungsverbote werden ausgeschlossen. Eine Impfpflicht für das Pflegepersonal wird gar nicht mehr in Betracht gezogen, obwohl Virologen dringend dazu raten. Stattdessen soll es neben der Wiedereinführung der kostenlosen Schnelltests mehr Tests in den Pflegeheimen geben.

Insgesamt sollen derartige Maßnahmen laut Gesetzentwurf nur noch bis zum 19. März 2022 zur Anwendung kommen können. Pauschale Schließungen von Schulen, Geschäften oder großflächige Verbote von Kultur- oder Sportveranstaltungen sollen bereits ab Ende November nicht mehr möglich sein. Auch eine konsequente 2G-Regel flächendeckend für Sport, Kultur und Restaurantbesuche dürfte wohl kaum kommen. Abstandsgebote, Maskenpflicht und Hygienevorgaben für Schulen oder Hochschulen sind als Möglichkeiten für die Länder aber weiter vorgesehen.

Die Maßnahmen im Detail:

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, hat trotz steigender Infektionszahlen das Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite verteidigt. Es gelte jetzt, rechtssichere Lösungen zu schaffen, sagte Göring-Eckardt im Deutschlandfunk. Deutschland könne es sich nicht mehr leisten, dass Gerichte politisches Handeln zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung gegebenenfalls für verfassungwidrig hielten.

Ampel-Parteien und Corona - Interview mit Katrin Göring-Eckardt (11.11.2021)

Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich verteidigte, dass die epidemische Lage nicht verlängert werden solle. Angesichts der Impfquote von rund 70 Prozent müsse man sich die Frage stellen, "ob schwerwiegende, allgemeine Grundrechtseingriffe noch akzeptabel sind", sagte er bei einer Fraktionssitzung am 8. November.

Lautstarker Kritiker der Entscheidung ist CSU-Chef Markus Söder: "In der Tat ist es so, dass der eine oder andere sich versucht zu ducken. Es ist natürlich völlig absurd, ein Ende einer epidemischen Lage ausrufen oder von einem Freedom Day zu reden", sagte er am 8. November im Dlf. In Bayern gelten seit dem 7. November verschärfte Regeln zur Bekämpfung der Pandemie.

(dpa/picture alliance/photothek)Söder: "Es braucht ein grundlegendes Gespräch von Bund und Ländern"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert für national einheitliche Regeln, um die vierte Corona-Welle einzudämmen. Es bräuchte eine Regelung für 2G national, sagte er im Dlf.

Impfquote erhöhen, Boosterimpfung, aber keine Impfpflicht

Während die Mehrheit der Virologen eine Impfpflicht begrüßt und der Vorstandsvorsitzendes des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomery am 08.11.2021 im ARD-Fernsehen von einer "Tyrannei der Ungeimpften" sprach, sehen die Ampel-Parteien von einer allgemeine Impfpflicht ab. Es gebe hier verfassungsrechtliche Bedenken, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Marco Buschmann im Dlf.

Corona-Impfpflicht sinnvoll? - Interview mit Marco Buschmann, FDP-Geschäftsführer (10.11.2021)

Nach Einschätzung des Berliner Rechtswissenschaftlers Christian Pestalozza ist eine Impfpflicht hingegen "unumgänglich", weil sich nicht ausreichend Menschen freiwillig impfen lassen. Der emeritierte Professor für Staatsrecht sieht die grundrechtlichen Voraussetzungen dafür auch erfüllt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er am 8. November, eine Impfpflicht verfolge ein legitimes Ziel, sei geeignet, erforderlich und zumutbar.

Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) könnte sich eine Impfpflicht für bestimmte Bereiche vorstellen: "zum Beispiel in den Alten- und Pflegeheimen, die, wie wir ja gemerkt haben, unsere größte Achillesverse sind", so Söder im Dlf. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hingegen sprach sich wie die Ampel-Parteien gegen eine Impfpflicht aus: "Dass die Virologen das für richtig halten, halte ich für total nachvollziehbar, aber wir müssen darauf achten, dass die Menschen noch mitgehen", sagte Wüst im Dlf.

Corona und die Länder - Interview Hendrik Wüst (CDU), NRW-Ministerpräsident (10.11.2021)

(dpa/Patrick Pleul)Impfdurchbrüche in Deutschland

Trotz vollständiger Impfung können sich Menschen mit dem Coronavirus infizieren und sogar erkranken. Je mehr Menschen geimpft sind, umso mehr wächst auch ihr Anteil an den Neuinfektionen. Wie gut schützt eine Impfung noch vor einer Ansteckung?

Auch eine Impfpflicht für medizinisches Personal lehnen die Ampel-Parteien ab. Diese sei nur schwer umsetzbar, so FDP-Politiker Buschmann: "Landesgesundheitsminister melden, dass sie die Sorge haben, dass sie dann Pflege-Personal im relevanten Umfang verlieren."

Für Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt wäre die Teilimpfpflicht zwar nicht ausgeschlossen, "aber das hilft uns aktuell nicht. Bis die geimpft sind und die Impfung wirkt, dauert das zwischen sechs und zehn Wochen", sagte sie im Dlf. Stattdessen müsse hier man auf Tests setzen.

Göring-Eckardt wies dennoch auf die Notwendigkeit einer neuen Impfkampagne hin . Das sei bisher versäumt worden. Auffrischungsimpfungen seien das beste Mittel, um die vierte Welle zu brechen.

(dpa/Monika Skolimowska)Wer sollte eine Booster-Dosis bekommen?

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt rasant, Impfdurchbrüche mehren sich. Nach Beratungen haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern dafür ausgesprochen, dass alle Bürger eine Booster-Impfung bekommen sollten. Die STIKO empfiehlt das bislang noch nicht.

Kostenlose Tests, Tests in Heimen, aber keine Testpflicht

Statt auf eine Impfpflicht will man besonders in den Pflegeheimen verstärkt testen. Man müsse "mit sicheren Tests dafür sorgen, dass niemand mehr ins Pflegeheim kommt, der das Virus reintragen kann", betonte Göring-Eckardt im Dlf. Die zunächst angedachte generelle tägliche Testpficht aber ist wieder vom Tisch.

Ein weiterer Schwerpunkt der Ampel-Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen ist die Rückkehr zu kostenlosen sogenannten Bürgertests. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte nach Vorstellung des Gesetzesentwurfes angemahnt, die Pläne so schnell wie möglich umzusetzen. Die Wiedereinführung sei überfällig, um das Virus effizient zu enttarnen. "Wenn jetzt nichts geschieht, fällt ein weiteres gemeinsames Weihnachtsfest der Pandemie zum Opfer", sagte Vorstand Eugen Brysch schon im September der Nachrichtenagentur dpa. Der Ärzteverband Marburger Bund hält eine Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene für notwendig, sollte sich die Corona-Lage nicht bessern.

Der Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigte am 10. November die im Sommer getroffene Entscheidung zur Einstellung der kostenlosen Bürgertests. Seit der Entscheidung seien rund sechs Millionen Erstimpfungen gemacht worden. Spahn halte es aber für richtig, die kostenfreien Tests in dieser vierten Welle vorübergehend wieder einzuführen. Wenn alle Seiten mitmachten, könne das über eine Verordnung schnell gehen.

2G - erlaubt, aber nicht flächendeckend

Besonders kontrovers geführt wird die Debatte über eine bundesweite 2G-Regelung. Einzelne Bundesländer wie Sachsen setzen diese Regelung schon auf Landesebene um oder planen dies angesichst hoher Infektionszahlen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte am 5. November noch dafür geworben: "Wir brauchen 2G und wir brauchen vor allem ein einheitliches Agieren und Sprechen der Politik", sagte er im Dlf-Interview. 2G sei keine unzumutbare Belastung, sondern "ein Instrument, das verhindern soll, dass ein kompletter Lockdown über dieses Land kommt".

(IMAGO / Political-Moments)Kretschmer: "Wir müssen dieses Land vor einem Lockdown schützen"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Politik in Deutschland angesichts der Corona-Pandemie zum raschen Handeln aufgefordert. Es gelte mit allen Mitteln einen erneuten Lockdown zu verhindern, sagte der CDU-Politiker im Dlf.

Die Möglichkeit, 2G in den Bundesländern umzusetzen, solle auch weiterhin gegeben werden, erklärte Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt im Dlf. Eine flächendeckende 2G-Regel für Sport, Kultur und Restaurantbesuche nur für Geimpfte und Genesene sieht der Gesetzesentwurf der Ampelparteien jedoch nicht vor. Diese hatte der Arzt Janosch Dahmen, Gesundheitsexperte der Grünen, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa am 10. November noch als unumgänglich bezeichnet.

Hier scheint sich die FDP durchgesetzt zu haben. "Wir haben in den Bundesländern sehr unterschiedliche Situationen und auf diese unterschiedlichen Situationen müssen die Bundesländer angemessen reagieren", so FDP-Politiker Marco Buschmann im Dlf.

2G-Regelung

Gilt diese Regel, kann an einer Veranstaltung nur teilnehmen, wer geimpft oder genesen ist. Für Kinder unter 12 Jahren, für die bislang kein Impfstoff zugelassen ist, gibt es regelmäßig Ausnahmen hiervon. Gleiches gilt für Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Sie dürfen etwa teilnehmen, wenn sie PCR-getestet sind und eine ärztliche Bescheinigung vorweisen können. Eine Erweiterung der 2G-Regel ist 2G plus: Nur Geimpfte und Genesene sind zugelassen, die zusätzlich einen aktuellen negativen (Schnell-)Test nachweisen können.

Für die flächendeckende 2G-Regelung stark gemacht hatte sich unter anderem der Ärzteverband Marburger Bund. 2G sei kein Ausschluss der Ungeimpften vom öffentlichen Leben, sondern für Geimpfte und Genesene "die Sicherstellung der Freiheiten, die sie leben können sollten. Wir betrachten es immer aus Sicht der Ungeimpften. Wir sollten es doch mal aus der Sicht der Mehrheit der gut 58 Millionen deutschen Geimpften sehen", sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna im Dlf. Für Länder mit niedrigen Inzidenzen, wie etwa Schleswig-Holstein, könne es immer noch Ausnahmen geben.

(picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael)Marburger Bund fordert bundesweite 2G-Regelung

Die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, hält die Einführung einer bundesweiten 2G-Regel für nötig, um Freiheiten für Geimpfte und Genesene sicherzustellen. Auch einen Lockdown für Ungeimpfte hält sie für denkbar.

3G am Arbeitsplatz

Ein Herzstück der Pläne ist eine im Infektionsschutzgesetz festgelegte 3G-Regel für den Arbeitsplatz: Beschäftigte, die weder geimpft noch genesen sind, müssen tagesaktuelle negative Tests vorweisen.

Bisher müssen Arbeitgeber laut Arbeitsschutzverordnung allen Beschäftigten, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, mindestens zweimal in der Woche Corona-Tests anbieten. Ob sie das Angebot annehmen, konnten Mitarbeitende selbst entscheiden. Die neuen Pläne sehen eine Testpflicht für all jene vor, die nicht über eine Impfung oder Erkrankung immunisiert sind.

Offen ist die Frage, wer Tests für jene Beschäftigten finanziert, die vor Arbeitsbeginn keinen Bürgertest auf Staatskosten durchführen können. Ebenfalls ungeklärt ist, welche Informationen der Arbeitgeber erhält.

3G-Regelung

Gilt dies etwa bei einer Veranstaltung, dürfen (vollständig) Geimpfte und Genesene (ohne typische Symptome) sowie negativ Getestete teilnehmen. Zulässig ist ein Antigen-Schnelltest, der maximal 24 Stunden alt ist, oder ein PCR-Test, der höchstens 48 Stunden zurückliegt. Eine Erweiterung der 3G-Regel ist 3G plus: Geimpfte, Genesene und per PCR negativ getestete Menschen sind zugelassen.

Quellen: Frank Capellan, dpa, ikl