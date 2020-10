Auf ihren Parteitagen wollen die Partei Die Linke sowie die CDU neue Vorsitzende wählen. Doch durch die steigenden Corona-Infektionszahlen werden die Veranstaltungen infrage gestellt. Die Linke schließt eine Absage ihres Parteitags nächste Woche in Erfurt nun nicht mehr aus.

Wie Linken-Geschäftsführer Schindler nach Beratungen des Parteivorstands mitteilte, ist derzeit nicht abzusehen, ob das Treffen stattfinden kann. Der Vorstand will dazu am Dienstag eine endgültige Entscheidung treffen. Momentan ist den Angaben zufolge geplant, dass die ursprünglich dreitägige Konferenz lediglich am Freitag stattfinden soll.



Auch in der CDU wird bereits über ein Format für den am 4. Dezember geplanten Parteitag in Stuttgart nachgedacht. Der für den Parteivorsitz kandidierende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Laschet ist dafür, den Parteitag zu verschieben. Als Grund führte er in der "Welt am Sonntag" die Corona-Pandemie an. Was Parteien von den Bürgern erwarteten, müssten sie auch selbst einhalten, und zwar Kontakte reduzieren, wo es nur gehe. Alle anstehenden Fragen könnten auch nach dem Winter entschieden werden, erklärte Laschet. Er konkurriert um den Vorsitz mit dem Außenpolitiker Röttgen und dem Wirtschaftspolitiker Merz. Dieser ist gegen eine Verschiebung des Wahlparteitags.

"Insellösung" oder digitaler Parteitag?

Der saarländische Ministerpräsident Hans sprach sich in der Rheinischen Post klar gegen eine Präsenzveranstaltung aus. Bundeswirtschaftsminister Altmaier zeigte sich in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ebenfalls skeptisch.



Diskutiert wird nun verstärkt über eine Art Insellösung - einen dezentralen Parteitag mit wenigen Menschen an mehreren Orten. Nachgedacht wird wohl auch über eine Verlegung in eine andere Stadt mit niedrigeren Infektionszahlen. Nach der Änderung des Parteiengesetzes Anfang Oktober ist in Pandemie-Zeiten auch ein digitaler Parteitag möglich geworden. Die CDU-Spitze will morgen über das Delegiertentreffen entscheiden.

