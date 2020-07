Wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Zahl an Corona-Neuinfektionen gilt in Österreich ab heute wieder eine verschärfte Maskenpflicht.

In Supermärkten, Bank- und Postfilialen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Zuletzt galt die Maskenpflicht nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Apotheken. Österreich verzeichnet jedoch seit Tagen wieder einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen. Bundeskanzler Kurz betonte, das Tragen der Maske habe auch einen symbolischen Effekt. Es sei eine Erinnerung daran, dass das Virus immer noch vorhanden sei.



Auch England verschärft die Maßnahmen gegen das Corona-Virus. So ist ab heute erstmals auch in Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. Mit mindestens 45.000 Todesfällen von Corona-Infizierten zählt Großbritannien zu den am schwersten betroffenen Ländern weltweit.



Gestern hatte bereits die belgische Regierung die Maskenpflicht ausgeweitet. Von Samstag an gilt sie auf öffentlichen Plätzen wie Märkten, Geschäftsstraßen und anderen Orten mit viel Publikumsverkehr. Ministerpräsidentin Wilmès verwies zur Begründung auf einen beunruhigenden Anstieg der Neuinfektionen.