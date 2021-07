In Tunesien hat es bei Protesten gegen die Regierung Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben.

In der Hauptstadt Tunis setzten Beamte Tränengas ein, als aus der Menge heraus Gegenstände geworfen wurden. Es gab Festnahmen. Auch in anderen Teilen des Landes gab es Proteste, die sich gegen den Umgang der Regierung mit den hohen Corona-Zahlen und der ökonomischen Krise richteten. Die überwiegend jungen Protestierenden forderten die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen. Andere riefen Slogans gegen die islamisch-konservative Ennahda, die größte Partei im Land, und stürmten deren Büros.



In Tunesien steigen derzeit die Corona-Fallzahlen stark an. Frankreich, Italien, Spanien sowie Länder im arabischen Raum liefern Impfstoff und Beatmungsgeräte. Das Land leidet zudem unter einer schweren Wirtschaftskrise, die vor allem die Jüngeren trifft.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.