Die EU-Kommission hat die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union angesichts steigender Coronavirus-Infektionen aufgefordert, sofort gegenzusteuern.

Das sei womöglich die letzte Chance, eine Wiederholung des Geschehens vom Frühjahr zu vermeiden, sagte Gesundheitskommissarin Kyriakides in Brüssel.

Die Zahlen seien seit August stetig gewachsen und lägen nun teils höher als zu Beginn der Pandemie. Die bisherigen Gegenmaßnahmen seien nicht immer ausreichend gewesen. Auch die Chefin der EU-Seuchenbehörde, Ammon, zeigte sich äußerst besorgt über die Entwicklung.



Österreichs Bundeskanzler Kurz kündigte in Wien an, die - so wörtlich - berühmt-berüchtigten Après-Ski-Partys solle es in den Urlaubsorten in seinem Land im Winter nicht geben. Viele Menschen wollten noch immer nicht wahrhaben, dass die Infektionszahlen zu hoch seien, betonte Kurz.



In Deutschland gibt es in einigen Bundesländern weitere Verschärfungen der Corona-Beschränkungen. In München muss unter anderem seit heute in Teilen der Innenstadt eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In Nordrhein-Westfalen müssen Privatfeiern in Veranstaltungsräumen und der Gastronomie künftig zwei Wochen vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.